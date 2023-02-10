Зеленський зустрівся з президентом Польщі

Зеленський та Дуда обговорили подальше оборонне співробітництво між державами
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі свої польським колегою Анджеєм Дудою. Лідери обговорили, зокрема, ситуацію на фронті в Україні та оборонне співробітництво.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
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"Під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Жешуві обговорили поточний стан справ на полі бою, актуальні оборонні потреби України, подальше оборонне співробітництво та спільні дипломатичні кроки", — повідомив Зеленський.
Крім того, Президент України розповів свому польському колезі про візит до Брюсселя.
"Важливо, щоб переговори про вступ України до ЄС стартували вже цьогоріч. Це стало б мотивуючим чинником для українського суспільства та армії, які проходять через важкі випробування", — додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський 8 і 9 лютого перебував з офіційними візитами в Лондоні, Парижі і Брюсселі.
Зокрема, під час зустрічі в Парижі президент України закликав лідерів Франції й Німеччини Емманюеля Макрона і Олафа Шольца "якомога швидше" надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ росії. Своєю чергою, вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, "стільки, скільки буде потрібно" до перемоги.