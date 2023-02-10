Зеленский встретился с президентом Польши

Зеленский и Дуда обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между государствами
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры обсудили, в частности, ситуацию на фронте Украины и оборонное сотрудничество.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
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"В ходе встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Жешуве обсудили текущее положение дел на поле боя, актуальные оборонные потребности Украины, дальнейшее оборонное сотрудничество и совместные дипломатические шаги", — сообщил Зеленский.
Кроме того, Президент Украины рассказал своему польскому коллеге о визите в Брюссель.
"Важно, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС стартовали уже в этом году. Это стало бы мотивирующим фактором для украинского общества и армии, которые проходят через тяжелые испытания", — добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский 8 и 9 февраля находился с официальными визитами в Лондоне, Париже и Брюсселе.
В частности, во время встречи в Париже президент Украины призвал лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца "как можно скорее" предоставить Украине истребители, чтобы отразить наступление россии. В свою очередь, они пообещали продолжать поддержку Украины, в том числе военную, "столько, сколько потребуется" до победы.