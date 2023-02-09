Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками arrow

Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

9 лютого 2023 21:49
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Зеленський в Брюсселі: підсумки потужного візиту президента України
Лише за добу Зеленський встиг зустрітися із найважливішими лідерами Заходу
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

В четвер ввечері закінчилося коротке, але досить масштабне турне президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та країн Європейського Союзу.

У середу 8 лютого, президент прилетів у Лондон на зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а вже ввечері мав зустріч із французьким колегою Емануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем у Парижі. Наступного дня, у четверг, 9 лютого, Зеленський вирушив на саміт ЄС до Брюсселю. 

Читайте також:

Які результати має Зеленський і як вони допоможуть ЗСУ у війні проти росії — читайте в Новини.LIVE.

Про що просив Зеленський Європейський Союз

Перебуваючи в ЄС, президент Зеленський заявив, що має певні позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів, але росії про них знати не слід. І, здається, це було одним із найголовніших запитів, з яким він звернувся під час свого євротурне, який зрештою таки буде вирішено.

Зеленський
Фото: REUTERS/Yves Herman

Другим запитом було надання Україні далекобійної зброї, включно із далекобійними ракетами. Також він просив Захід прискорити поставку необхідного озброєння Україні перед великим наступом рф, який може початися вже навесні. 

На спільній пресконференції з очільником Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн Зеленський також наголосив на необхідності запровадження санкцій проти всієї ракетної і дронової промисловості рф, а також і російської ІТ-галузі, яка в тому числі забезпечує терор проти України.

"Вони свідомо б'ють по Україні, нашій економіці та наших містах. Ми дякуємо вам за отримані системи ППО, але в інтересах українців та європейців, щоб росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити по наших містах. Тому слід зробити ще один крок і ввести санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості росії", — наголосив Зеленський.

Зеленський
Фото: president.gov.ua

Орбан не знайшов сили поплескати Зеленському

Депутати Європарламенту зустріли Зеленського бурхливими оплесками та оваціями, в залі було чути вигуки "браво".

Також в стінах Європарламенту прозвучав гімн України. Плескали президенту лідери всіх 27 країн ЄС, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Угорщина досі залишається єдиною країною у Європі, яка блокує фінансову допомогу Україні, виступає проти впровадження антиросійських санкцій, і це при тому, що війна триває в якихось 800 км від її кордонів.

Орбан
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Урсула фон дер Ляєн
Фото: president.gov.ua

Дайте Україні винищувачі

На спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки. І якщо питання із далекобійними системами може вирішитись, то із літаками проблема.

Жодна країна ЄС не змогла підтвердити надання бойових винущувачів. Це питання може зрушити із мертвої точки, швидше за все, вже після закінчення війни.

Зеленський
Фото: president.gov.ua

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".

Нагадаємо, що Велика Британія є чи не єдиним союзником України, яка першою наважується надавати ЗСУ необхідну їм зброю. 

Один із представників Єврокомісії повідомив агентству Bloomberg, що європейські лідери чітко дали зрозуміти Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але досі ніхто не зобов’язувався надати винищувачі. Тож поки невідомо, про які саме літаки говорив Зеленський.

Зеленський
Фото: REUTERS/Yves Herman

Однак військові експерти, з якими поспілкувалися Новини.LIVE, припустили що Україна таки отримає бойові літаки, але вже під кінець року. А може, і пізніше. Підготовка пілотів займає щонайменше рік навчання, а в Україні наразі немає необхідної авіаплатформи, яка би забезпечила взагалі наявність винищувачів західного зразка. Нагадаємо, що авіація є важливим компонентом не лише в захисті повітряного простору, а й у прикритті військ з повітря.

Проте не виключено, що питання про надання літаків таки зрушило із мертвої точки. Адже найважливіші домовленості завжди досягаються за зачиненими дверима.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Ексклюзив

17:00 "Скасування пільг для грального бізнесу ніяк не вплине на збільшення бюджету", — експерт з туризму Фазіль Аскеров

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:46

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB