Зеленський в Брюсселі: підсумки потужного візиту президента України

Лише за добу Зеленський встиг зустрітися із найважливішими лідерами Заходу

В четвер ввечері закінчилося коротке, але досить масштабне турне президента України Володимира Зеленського до Великої Британії та країн Європейського Союзу.

У середу 8 лютого, президент прилетів у Лондон на зустріч з прем'єр-міністром Ріші Сунаком, а вже ввечері мав зустріч із французьким колегою Емануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем у Парижі. Наступного дня, у четверг, 9 лютого, Зеленський вирушив на саміт ЄС до Брюсселю.

Які результати має Зеленський і як вони допоможуть ЗСУ у війні проти росії — читайте в Новини.LIVE.

Про що просив Зеленський Європейський Союз

Перебуваючи в ЄС, президент Зеленський заявив, що має певні позитивні рішення щодо передачі Україні західних винищувачів, але росії про них знати не слід. І, здається, це було одним із найголовніших запитів, з яким він звернувся під час свого євротурне, який зрештою таки буде вирішено.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Другим запитом було надання Україні далекобійної зброї, включно із далекобійними ракетами. Також він просив Захід прискорити поставку необхідного озброєння Україні перед великим наступом рф, який може початися вже навесні.

На спільній пресконференції з очільником Євроради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн Зеленський також наголосив на необхідності запровадження санкцій проти всієї ракетної і дронової промисловості рф, а також і російської ІТ-галузі, яка в тому числі забезпечує терор проти України.

"Вони свідомо б'ють по Україні, нашій економіці та наших містах. Ми дякуємо вам за отримані системи ППО, але в інтересах українців та європейців, щоб росія не могла робити нові ракети, щоб агресор не міг бити по наших містах. Тому слід зробити ще один крок і ввести санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості росії", — наголосив Зеленський.

Фото: president.gov.ua

Орбан не знайшов сили поплескати Зеленському

Депутати Європарламенту зустріли Зеленського бурхливими оплесками та оваціями, в залі було чути вигуки "браво".

Також в стінах Європарламенту прозвучав гімн України. Плескали президенту лідери всіх 27 країн ЄС, окрім прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Угорщина досі залишається єдиною країною у Європі, яка блокує фінансову допомогу Україні, виступає проти впровадження антиросійських санкцій, і це при тому, що війна триває в якихось 800 км від її кордонів.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Фото: president.gov.ua

Дайте Україні винищувачі

На спеціальному засіданні Європарламенту за участі президента України Володимира Зеленського президентка Європарламенту Роберта Метсола закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки. І якщо питання із далекобійними системами може вирішитись, то із літаками проблема.

Жодна країна ЄС не змогла підтвердити надання бойових винущувачів. Це питання може зрушити із мертвої точки, швидше за все, вже після закінчення війни.

Фото: president.gov.ua

Зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес припустив, що українські пілоти можуть завершити навчання у Великій Британії, "ймовірно, після завершення конфлікту".

Нагадаємо, що Велика Британія є чи не єдиним союзником України, яка першою наважується надавати ЗСУ необхідну їм зброю.

Один із представників Єврокомісії повідомив агентству Bloomberg, що європейські лідери чітко дали зрозуміти Зеленському, що вони готові надати більше військової допомоги Україні, але досі ніхто не зобов’язувався надати винищувачі. Тож поки невідомо, про які саме літаки говорив Зеленський.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Однак військові експерти, з якими поспілкувалися Новини.LIVE, припустили що Україна таки отримає бойові літаки, але вже під кінець року. А може, і пізніше. Підготовка пілотів займає щонайменше рік навчання, а в Україні наразі немає необхідної авіаплатформи, яка би забезпечила взагалі наявність винищувачів західного зразка. Нагадаємо, що авіація є важливим компонентом не лише в захисті повітряного простору, а й у прикритті військ з повітря.

Проте не виключено, що питання про надання літаків таки зрушило із мертвої точки. Адже найважливіші домовленості завжди досягаються за зачиненими дверима.