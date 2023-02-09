Президент України Володимир Зеленський розповів про деталі візиту у Брюссель

Президент України

У Брюсселі триває робочий візит Володимира Зеленського. Президент України вже встиг побувати на засіданні Європейської ради та провести низку зустрічей з європейськими політиками.

Про це гарант розповів у своєму Telegram.

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Зокрема, Володимир Зеленський поінформував, що під час зустрічі українській делегації вдалося розглянути конкретні кроки з реалізації формули миру та питання членства України у Європейському Союзі.

Окрім того, Президент розповів партнерам про ситуацію на полі бою та передав оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та ППО.

"У цьому питанні головне — швидкість. Вчасне надання необхідної техніки в потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси та цінності Європи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, Президент України Володимир Зеленський виступив на спеціальному засіданні Європейської ради. У межах якого гарант наголосив, що від миру в Україні залежить безпека всієї Європи.

У своїй промові він подякував лідерам Європейського Союзу та всім країнам ЄС, які допомагають Україні економічно та поставками зброї, а також санкціями проти рф. Він також нагадав, що Україна потребує більшої кількості сучасних танків, артилерії, важкого озброєння та винищувачів.

Окрім того, Зеленський розповів, як попередив керівництво Молдови про підступні плани росії.