Зеленский встретился в Берлине с президентом Германии Штайнмайером
В воскресенье, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.
Об этом сообщает издание Welt.
Зеленский в Германии
Как отмечает издание, президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял в Берлине президента Украины Владимира Зеленского на официальном начале его визита в Германию.
В воскресенье утром, 14 мая, Зеленский прибыл в колонне автомобилей во дворец Бельвю, официальную резиденцию главы Германии. После записи Зеленского в книге отзывов был запланирован разговор Федерального президента с украинским гостем. Отмечается, что с обеих сторон должно быть четыре консультанта.
Также сегодня запланирована встреча президента Украины с канцлером ФРГ.
Напомним, 14 мая после полуночи Владимир Зеленский прибыл в Германию. Он отметил, что цель его визита — оружие, истребители, ПВО и мощный пакет помощи для Украины.