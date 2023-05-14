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Зеленский встретился в Берлине с президентом Германии Штайнмайером

14 мая 2023 10:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зеленский встретился в Берлине с президентом Германии Штайнмайером
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 14 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. Глава украинского государства уже встретился с президентом Германии Штайнмайером.

Об этом сообщает издание Welt.

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Как отмечает издание, президент Франк-Вальтер Штайнмайер принял в Берлине президента Украины Владимира Зеленского на официальном начале его визита в Германию.

В воскресенье утром, 14 мая, Зеленский прибыл в колонне автомобилей во дворец Бельвю, официальную резиденцию главы Германии. После записи Зеленского в книге отзывов был запланирован разговор Федерального президента с украинским гостем. Отмечается, что с обеих сторон должно быть четыре консультанта.

Также сегодня запланирована встреча президента Украины с канцлером ФРГ.

Напомним, 14 мая после полуночи Владимир Зеленский прибыл в Германию. Он отметил, что цель его визита — оружие, истребители, ПВО и мощный пакет помощи для Украины.

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