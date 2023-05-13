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Після Італії Зеленський запланував ще один закордонний візит, — ЗМІ

13 травня 2023 17:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після Італії Зеленський запланував ще один закордонний візит, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Завтра, 14 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це відбудеться вперше після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Про це повідомляє Bild.

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Урядові джерела в Берліні підтвердили інформацію про приїзд Зеленського 14 травня. Наразі невідомо програму візиту українського лідера. 

Завтра, 14 травня, у місті Аахен відбудеться вручення премії Карла Великого за європейські заслуги. Її було присуджено президенту Володимиру Зеленському та українському народові ще в грудні 2022 року. 

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч президентів України та Італії.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Додамо, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову. Сторони обговорили різні питання, включаючи військову співпрацю між двома країнами.

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