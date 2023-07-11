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Зеленский подверг жесткой критике позицию некоторых стран НАТО в отношении Украины

11 июля 2023 13:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский подверг жесткой критике позицию некоторых стран НАТО в отношении Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у западных партнеров нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее членом Альянса. Поэтому, по его словам, "остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией".

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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"Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: это формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что отсутствие временных рамок даже для приглашения Украины в НАТО беспрецедентно и абсурдно. По словам Зеленского, союзники добавляют "странную формулировку об "условиях" даже для приглашения Украины…".

У НАТО не готовы

"Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно обсудю это на саммите", — заверил Президент.

Скриншот сообщения

Напомним, в среду, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом во время саммита НАТО в Вильнюсе. Одной из тем, затронутых на переговорах, будет путь реформ Украины для будущего вступления в Альянс.

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