Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії та ще понад 400 осіб

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сирійського лідера Башара Асада. Загалом у новому санкційному списку понад 400 осіб.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

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"Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи", — розповів Єрмак.

Він додав, що у списку також є іранський виробник "Шахедів".

Відповідний указ з'явився на сайті ОП.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт путіна. Президент наголосив, що це історична подія, яка стане початком відповідальності рф за всі злочини.

Також ми писали, що у п'ятницю, 17 березня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з учасниками Ставки верховного головнокомандувача, де було обговорено важливі військові та політичні питання, пов'язані із ситуацією на сході країни.

Додамо, Зеленський оприлюднив серію фото українців, які уже більш ніж рік живуть в умовах повномасштабного вторгнення росії. Зокрема, на фото зображені військові та волонтери.