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Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" и россиян: детали

1 апреля 2023 15:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владимир Зеленский
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 1 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. К тому же в список попали граждане рф.

Об этом говорится в указах Зеленского.

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Подробности

В санкционном списке несколько украинцев и более 230 россиян. Ограничения были введены также против 154 компаний рф и одной из временно оккупированного Мелитополя.

Санкции были приняты и против Минфина рф и Совета Федерации Федерального собрания россии.

Ограничения будут действовать в течение 10 лет.

Напомним, пророссийскому бизнесмену из Запорожья Вячеславу Богуслаеву объявили еще одно подозрение. Следствие установило, что он препятствовал законной деятельности Вооруженных сил Украины во время полномасштабной войны.

Также мы писали, что Совет нацбезопасности и обороны принял новые санкции против агрессоров. В санкционный список, куда включили не только российские компании, но и иранские и сирийские, вошли более 400 физических и юридических лиц.

Добавим, международная рабочая группа по вопросам санкций против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли Майкл Макфол, совместно с экспертами Киевской школы экономики исследовали, как ограничения повлияли на российскую экономику за последний год.

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