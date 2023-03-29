Зеленський запросив лідера Китаю відвідати Україну
Президент Володимир Зеленський запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Україну. Український лідер заначив, що за час повномасштабного вторгнення не мав контактів із Сі Цзіньпіном.
Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю Associated Press.
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Запрошення лідеру Китаю
Зеленський заявив, що не контактував з китайським лідером з початку повномасштабного вторгнення росії. Тому Зеленський хотів би, щоб Сі Цзіньпін відвідав Україну.
"Ми готові побачити його тут. Я хочу поговорити з ним. Я контактував з ним перед повномасштабною війною. Але за весь цей рік, більше року, у нас не було контактів", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до москви, де провів зустріч з російським диктатором володимиром путіним.
Експерт-міжнародник та спеціаліст по Китаю Андрій Бузаров в коментарі Новини.LIVE зазначив, що дводенний візит китайського лідера Сі Цзіньпіна в росію — сигнал світу про те, що він на крок наблизився до росії і країн євразійського напряму. Офіційний Пекін все більше займатиме позицію регіонального лідера у східній півкулі, в азійському напрямку та у Тихоокеанському регіоні. Він випереджатиме росію за економічними параметрами, і вона значно поступатиметься йому.
У ЗМІ з'явилася інформація, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час дводенного візиту до москви підтримав президента рф володимира путіна у критиці Заходу, США та НАТО. Однак китайський лідер відмовляється від критично важливої для рф газової угоди.