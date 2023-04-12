Зеленський запропонував Раді зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист держтаємниць
Верховній Раді України запропонували зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Законопроєкт зареєстрував Президент Володимир Зеленський.
Карта законопроєкту №0197 з'явилася на сайті ВРУ.
Деталі
Проєкт закону про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів зареєстрували в парламенті 12 квітня. Текст документа поки не публікували.
Угода про захист держтаємниць між Україною та Білоруссю була підписана у Києві 19 лютого 2004. ВРУ ратифікувала її у жовтні 2005 року.
Вона також закріплює, що в інтересах України та Білорусі забезпечується захист державних секретів, які передаються та одержуються в процесі двостороннього співробітництва.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив не сподіватись на те, що перемогу принесе хтось інший. І закликав не ігнорувати війну та не зменшувати концентрацію на допомозі для військових України.
Також ми писали, що у понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.
Додамо, Президент України Володимир Зеленський може відвідати німецьке місто Аахен у травні. Йому хочуть вручити премію Карла Великого.