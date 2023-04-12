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Зеленський запропонував Раді зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист держтаємниць

12 квітня 2023 15:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський запропонував Раді зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист держтаємниць
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховній Раді України запропонували зупинити угоду між Україною та Білоруссю про захист державних секретів. Законопроєкт зареєстрував Президент Володимир Зеленський.

Карта законопроєкту №0197 з'явилася на сайті ВРУ.

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Деталі

Проєкт закону про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів зареєстрували в парламенті 12 квітня. Текст документа поки не публікували.

Угода про захист держтаємниць між Україною та Білоруссю була підписана у Києві 19 лютого 2004. ВРУ ратифікувала її у жовтні 2005 року.

Вона також закріплює, що в інтересах України та Білорусі забезпечується захист державних секретів, які передаються та одержуються в процесі двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив не сподіватись на те, що перемогу принесе хтось інший. І закликав не ігнорувати війну та не зменшувати концентрацію на допомозі для військових України.

Також ми писали, що у понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський може відвідати німецьке місто Аахен у травні. Йому хочуть вручити премію Карла Великого.

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