Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі розмови
У понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.
Про це розповів Володимир Зеленський у своєму Teelgram.
Телефонна розмова Зеленського та Міцотакіса
За словами українського Президента, сторони обговорили ситуацію на військових напрямках та актуальні оборонні виклики перед Україною.
"Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Домовилися продовжувати безпекове співробітництво", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський також зідзвонився з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.
За словами Президента, він відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Лідери домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру.