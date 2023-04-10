Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму Teelgram.

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За словами українського Президента, сторони обговорили ситуацію на військових напрямках та актуальні оборонні виклики перед Україною.

"Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Домовилися продовжувати безпекове співробітництво", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський також зідзвонився з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.

За словами Президента, він відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Лідери домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру.