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Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі розмови

10 квітня 2023 19:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський поговорив з прем'єром Греції: деталі розмови
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, Президент України Володимир Зеленський зідзвонився з Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Сторони обговорили низку питань, зокрема ситуацію на фронті.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму Teelgram.

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За словами українського Президента, сторони обговорили ситуацію на військових напрямках та актуальні оборонні виклики перед Україною.

"Поговорив телефоном із Прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Розповів про ситуацію на полі бою та про актуальні оборонні виклики перед Україною. Домовилися продовжувати безпекове співробітництво", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, 10 квітня Володимир Зеленський також зідзвонився з прем'єр-міністром Іраку Мухаммадом Шіа Ас-Судані.

За словами Президента, він відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Лідери домовились активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові. Також обговорили українську формулу миру.

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