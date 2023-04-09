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Зеленський може відвідати Німеччину у травні, — ЗМІ

9 квітня 2023 10:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Президент України Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський може відвідати німецьке місто Аахен у травні. Йому хочуть вручити премію Карла Великого.

Про це повідомляє Bild.

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Деталі

Нагорода вручається за внесок в об'єднання Європи. Цього року премію Карла Великого повинен отримати Володимир Зеленський та народ України. В обґрунтуванні рішення йдеться, що українці захищають не лише власну країну, "але й Європу та її цінності".

Премія Карла Великого повинна стати великим символом дружби між Німеччиною та Україною.

Видання повідомляє, що на церемонії з похвальною промовою виступить канцлер Олаф Шольц. 

Ймовірно, Президент України відвідає Аахен у травні. Це був би його перший візит до Німеччини з початку повномасштабного вторгнення рф. Однак запланований літній наступ українців може означати, що Зеленський не зможе виїхати з країни і буде змушений виступити у відеоформаті.

Вручення премії повинно було відбутися 18 травня, однак через те, що Шольц їде на саміт G-7 в Японію, церемонія нагородження буде перенесена на вихідні перед цією датою.

Нагадаємо, віцеканцлер Німеччини, міністр економіки Роберт Габек попросив вибачення в України за несвоєчасне постачання зброї. За його словами, уряд надто пізно ухвалив рішення про передачу такої необхідної бійцям ЗСУ техніки.

Також ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату ФРН Робертом Габеком. Німецький бізнес готовий розширити своє виробництво та нарощувати присутність на українському ринку.

Додамо, Зеленський зазначив, що цінності, за які сьогодні бореться Україна у війні проти росії, близькі кожному народу. Чим більше світ знатиме про російську агресію та злочини окупантів, тим швидше агресор програє. 

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