Зеленский предложил Раде остановить соглашение между Украиной и Беларусью о защите гостайн

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Верховная Рада Украины предложила остановить соглашение между Украиной и Беларусью о защите государственных секретов. Законопроект зарегистрировал Президент Владимир Зеленский.

Карта законопроекта №0197 появилась на сайте ВРУ.

Читайте также:

Подробности

Проект закона о прекращении действия Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов был зарегистрирован в парламенте 12 апреля. Текст документа пока не опубликован.

Соглашение о защите гостайн между Украиной и Беларусью было подписано в Киеве 19 февраля 2004 года. ВРУ ратифицировала его в октябре 2005 года.

Оно также закрепляет, что в интересах Украины и Беларуси обеспечивается защита государственных секретов, передаваемых и получаемых в процессе двустороннего сотрудничества.

Напомним, вчера, 11 апреля, Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил не надеяться на то, что победу принесет кто-то другой. И призвал не игнорировать войну и не сбавлять концентрацию на помощи для военных Украины.

Также мы писали, что в понедельник, 10 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить немецкий город Аахен в мае. Ему хотят вручить премию Карла Великого.