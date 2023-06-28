Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на "кволого господаря Кремля"

Володимир Зеленський. Фото: Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для Росії було би правильним просити, щоб Україну прийняли в НАТО. За його словами, члени Альянсу захищають народи, а не кидаються на сусідів.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

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"Україна — це країна сили і усі це бачать. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку для інших членів НАТО", — наголосив він.

За його словами, аби це стало реальністю, потрібно, щоб партнери України по Альянсу "перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень".

"Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість і тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави", — зазначив Зеленський.

Що потрібно Україні для вступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для того, щоб Україна стала членом НАТО, їй потрібно перемогти у війні з Росією. Це є однією з умов для обговорення вступу нашої держави до Альянсу.

Нагадаємо, половина членів НАТО готові до якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу. В цілому ж євроатлантичну інтеграцію підтримують усі країни НАТО.