Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на "кволого господаря Кремля" arrow

Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на "кволого господаря Кремля"

28 червня 2023 17:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський закликав НАТО перестати озиратись на "кволого господаря Кремля"
Володимир Зеленський. Фото: Андрій Єрмак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для Росії було би правильним просити, щоб Україну прийняли в НАТО. За його словами, члени Альянсу захищають народи, а не кидаються на сусідів.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Читайте також:

Що ще сказав Зеленський

"Україна — це країна сили і усі це бачать. НАТО гарантуватиме безпеку для України, а наші сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку для інших членів НАТО", — наголосив він.

За його словами, аби це стало реальністю, потрібно, щоб партнери України по Альянсу "перестали озиратись на Кремль при ухваленні своїх важливих рішень".

"Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою слабкість і тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави", — зазначив Зеленський. 

Що потрібно Україні для вступу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для того, щоб Україна стала членом НАТО, їй потрібно перемогти у війні з Росією. Це є однією з умов для обговорення вступу нашої держави до Альянсу. 

Нагадаємо, половина членів НАТО готові до якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу. В цілому ж євроатлантичну інтеграцію підтримують усі країни НАТО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз