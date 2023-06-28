Столтенберг назвав найголовнішу умову для вступу України в НАТО

Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Для того, щоб Україна стала членом НАТО, їй потрібно перемогти у війні з Росією. Це є однією з умов для обговорення вступу нашої держави до Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

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Коли Україна зможе стати членом Альянсу

За його словами, наразі члени Альянсу погоджуються з декількома суттєвими чинниками. Вони виступають за політику відкритих дверей та членство нашої країни в НАТО в майбутньому.

"Ми всі згодні, що Україна стане членом цього Альянсу. І ми всі згодні, що союзники по НАТО та Україна повинні вирішити, коли настане час запросити Україну стати членом Альянсу", — запевнив генсек НАТО.

Він зазначив, що на думку країн-членів Альянсу, наразі найголовнішим завданням є забезпечення перемоги України, щоб вона лишилася суверенною та незалежною державою.

"Бо якщо президент Путін виграє цю війну, то питання про членство більше не обговорюватиметься взагалі. Тому основна увага має бути зосереджена на тому, як забезпечити перемогу України, і це є умовою для будь-якого змістовного обговорення подальшого членства", — додав Столтенберг.

Позиція НАТО

Раніше під час конференції у Гаазі країни-члени НАТО заявили про готовність протистояти "Москві чи Мінську". Приводом до цього став приїзд ватажка угруповання "Вагнер" до Білорусі.

Нагадаємо, приїзд Євгена Пригожина та його найманців до Білорусі викликав занепокоєння серед сусідніх країн Балтії. Вони закликали посилити безпеку НАТО.