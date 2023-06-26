Стефанішина повідомила, скільки країн НАТО підтримують вступ України

Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина. Фото: Facebook-сторінка Стефанішиної

Половина членів НАТО готові до якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу. В цілому ж євроатлантичну інтеграцію підтримують усі країни НАТО.

Про це заявила у інтерв’ю виданню "РБК-Україна" віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Скільки країн однозначно підтримують Україну

За словами Стефанішиної, Україну підтримують усі країни НАТО, усі вони пішли на безпрецедентні рішення:

історичні;

політичні.

Але, якщо говорити про ухвалення рішення про приєднання України до Альянсу тут і зараз, то таких країн близько половини.

"Якщо говорити за 30-бальною шкалою чи за 31-бальною шкалою, то як мінімум 15 балів є за тими країнами, які однозначно усвідомлюють потребу такого рішення", — наголосила віцепрем’єрка.

Україні ніщо не може завадити

Ольга Стефанішина наголосила, що зараз немає жодних бар’єрів для вступу України в НАТО.

"24 лютого минулого року жодна з існуючих міжнародних систем, безпекових або міжнародних організацій, зокрема, система ООН, яка створена для упередження і недопущення війни, не змогла спрацювати так, щоб ця війна не була розпочата. Тому з 24 лютого, скажімо так, жодних бар'єрів для захисту і виживання України немає", — пояснила таку позицію членкиня українського уряду.

Вона додала, що, оскільки увесь східний фланг НАТО підтримує цю ідею (навіть Угорщина, яка на зустрічі у форматі В9 була представлена президентом, який теж був "за" вступ України), то усім іншим членам Альянсу варто дослухатися до цієї позиції.

Нагадаємо, 22 червня на своєму засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру".