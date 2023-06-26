Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Стефанішина повідомила, скільки країн НАТО підтримують вступ України arrow

Стефанішина повідомила, скільки країн НАТО підтримують вступ України

26 червня 2023 08:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Стефанішина повідомила, скільки країн НАТО підтримують вступ України
Віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина. Фото: Facebook-сторінка Стефанішиної
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Половина членів НАТО готові до якнайшвидшого вступу України до Північноатлантичного альянсу. В цілому ж євроатлантичну інтеграцію підтримують усі країни НАТО.

Про це заявила у інтерв’ю виданню "РБК-Україна" віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Читайте також:

Скільки країн однозначно підтримують Україну

За словами Стефанішиної, Україну підтримують усі країни НАТО, усі вони пішли на безпрецедентні рішення:

  • історичні;
  • політичні.

Але, якщо говорити про ухвалення рішення про приєднання України до Альянсу тут і зараз, то таких країн близько половини.

"Якщо говорити за 30-бальною шкалою чи за 31-бальною шкалою, то як мінімум 15 балів є за тими країнами, які однозначно усвідомлюють потребу такого рішення", — наголосила віцепрем’єрка.

Україні ніщо не може завадити

Ольга Стефанішина наголосила, що зараз немає жодних бар’єрів для вступу України в НАТО.

"24 лютого минулого року жодна з існуючих міжнародних систем, безпекових або міжнародних організацій, зокрема, система ООН, яка створена для упередження і недопущення війни, не змогла спрацювати так, щоб ця війна не була розпочата. Тому з 24 лютого, скажімо так, жодних бар'єрів для захисту і виживання України немає", — пояснила таку позицію членкиня українського уряду.

Вона додала, що, оскільки увесь східний фланг НАТО підтримує цю ідею (навіть Угорщина, яка на зустрічі у форматі В9 була представлена президентом, який теж був "за" вступ України), то усім іншим членам Альянсу варто дослухатися до цієї позиції.

Нагадаємо, 22 червня на своєму засіданні Парламентська Асамблея Ради Європи підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB