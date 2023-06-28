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Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на "хрупкого хозяина Кремля"

28 июня 2023 17:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский призвал НАТО перестать оглядываться на "хрупкого хозяина Кремля"
Владимир Зеленский. Фото: Андрей Ермак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для России было бы правильно просить, чтобы Украину приняли в НАТО. По его словам, члены Альянса защищают народы, а не бросаются на соседей.

Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

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"Украина — это страна силы и все это видят. НАТО будет обеспечивать безопасность для Украины, а наши силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность для других членов НАТО", — подчеркнул он.

По его словам, чтобы это стало реальностью, нужно, чтобы партнеры Украины по Альянсу "перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений".

"Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей слабости и потому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства", — отметил Зеленский.

Что нужно Украине для вступления

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, ей нужно победить в войне с Россией. Это одно из условий для обсуждения вступления нашего государства в Альянс.

Напомним, половина членов НАТО готовы к скорейшему вступлению Украины в Североатлантический альянс. В целом евроатлантическую интеграцию поддерживают все страны НАТО.

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