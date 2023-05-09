Зеленський заявив, що вже настав час для переговорів про членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Володимир Зеленський заявив, що уже настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС. За його словами, потрібно прибрати штучну політичну невизначеність.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

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"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші цінності — безпека. Наш добробут — мир на континенті. Усе це може реалізуватися для Європи на 100% лише разом з Україною", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що розраховує на те, що в червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

Нагадаємо, у вівторок, 9 травня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Разом з українцями вона відзначить День Європи.

Також ми писали, що Володимир Зеленський зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн. Вони зустрілися у Києві, який уперше святкує День Європи разом із усім Європейським Союзом.

Додамо, на початок 2023 року Україна виконала 72% усіх євроінтеграційних зобов’язань. Українські темпи інтеграції до Євросоюзу є досить високими, особливо зважаючи на війну, розв’язану Росією.