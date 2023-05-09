Зеленский заявил, что уже настало время для переговоров о членстве Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже настало время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС. По его словам, нужно убрать искусственную политическую неопределенность.

Об этом Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с главой Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Укринформ.

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"Уже давно пришло время, чтобы убрать искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и Евросоюзом. Пришло время для положительного решения об открытии переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Наши ценности — безопасность. Наше благосостояние — мир на континенте. Все это может реализоваться для Европы на 100% только вместе с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что рассчитывает на то, что в июне будет представлена положительная промежуточная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины на пути евроинтеграции.

Напомним, во вторник, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Вместе с украинцами она отметит День Европы.

Также мы писали, что Владимир Зеленский встретился с Урсулой фон дер Ляйен. Они встретились в Киеве, впервые празднующем День Европы вместе со всем Европейским Союзом.

Добавим, к началу 2023 года Украина выполнила 72% всех евроинтеграционных обязательств. Украинские темпы интеграции в Евросоюз достаточно высоки, особенно учитывая войну, развязанную Россией.