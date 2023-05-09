Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Україна виконала кожні три із чотирьох умов вступу до ЄС arrow

Україна виконала кожні три із чотирьох умов вступу до ЄС

9 травня 2023 12:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна виконала кожні три із чотирьох умов вступу до ЄС
Володимир Зеленський підписує заявку на членство у Євросоюзі. Фото: пресслужба Офісу Президента
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На початок 2023 року Україна виконала 72% усіх євроінтеграційних зобов’язань. Українські темпи інтеграції до Євросоюзу є досить високими, особливо зважаючи на війну, розв’язану Росією.

Про це нагадали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Темпи виконання євроінтеграційної угоди

Станом на 24 лютого 2022 року Україна виконала 63% усіх зобов’язань, виписаних в Угоді про асоціацію із Євросоюзом.

До кінця минулого року відсоток виконаних зобов’язань виріс до 72.

"Це дуже високий темп, особливо враховуючи російську агресію на території України", — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Євроінтеграційний графік

У Центрі нагадали, що шлях України до Європейського Союзу розпочався у березні 2014 року підписанням політичної частини Угоди про асоціацію із ЄС. Це сталося, коли країною керував в.о. президента Олександр Турчинов.

Чинності у повному обсязі Угода про асоціацію набула 1 вересня 2017 року, за президентства Петра Порошенка.

28 лютого 2022 року нинішній президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство у Євросоюзі. 23 червня того ж року Україна отримала статус кандидата.

Євроінтеграція України
Євроінтеграція України
Графік євроінтеграції України
Графік євроінтеграції України

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вступ України до ЄС не можна прив'язувати до питання завершення війни чи деокупації. Якщо війна затягнеться, то це не стане перепоною для завершення вступу країни до Європейського Союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB