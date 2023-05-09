Україна виконала кожні три із чотирьох умов вступу до ЄС

Володимир Зеленський підписує заявку на членство у Євросоюзі. Фото: пресслужба Офісу Президента

На початок 2023 року Україна виконала 72% усіх євроінтеграційних зобов’язань. Українські темпи інтеграції до Євросоюзу є досить високими, особливо зважаючи на війну, розв’язану Росією.

Про це нагадали у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Читайте також:

Темпи виконання євроінтеграційної угоди

Станом на 24 лютого 2022 року Україна виконала 63% усіх зобов’язань, виписаних в Угоді про асоціацію із Євросоюзом.

До кінця минулого року відсоток виконаних зобов’язань виріс до 72.

"Це дуже високий темп, особливо враховуючи російську агресію на території України", — наголосили у Центрі стратегічних комунікацій.

Євроінтеграційний графік

У Центрі нагадали, що шлях України до Європейського Союзу розпочався у березні 2014 року підписанням політичної частини Угоди про асоціацію із ЄС. Це сталося, коли країною керував в.о. президента Олександр Турчинов.

Чинності у повному обсязі Угода про асоціацію набула 1 вересня 2017 року, за президентства Петра Порошенка.

28 лютого 2022 року нинішній президент України Володимир Зеленський підписав заяву на членство у Євросоюзі. 23 червня того ж року Україна отримала статус кандидата.

Євроінтеграція України

Графік євроінтеграції України

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що вступ України до ЄС не можна прив'язувати до питання завершення війни чи деокупації. Якщо війна затягнеться, то це не стане перепоною для завершення вступу країни до Європейського Союзу.