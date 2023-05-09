Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн у Києві на День Європи
Володимир Зеленський зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн. Вони зустрілися у Києві, який уперше святкує День Європи разом із усім Європейським Союзом.
Про це глава держави повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці.
Зустріч із головою Єврокомісії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Зеленський наголосив, що ця зустріч відбувається у День Європи, який Україна відтепер святкуватиме разом із європейськими партнерами.
"Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ — це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи", — заявив Президент України.
Україна — за Європу
У коментарі до нинішнього свята Володимир Зеленський наголосив, що Україна нині є невід’ємною частиною Європи.
"Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", — пояснив Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Урсула фон дер Ляєн знову прибула до України.
За словами президентки Єврокомісії, вона рада знову побувати у Києві. На її думку, це саме те місце, де потрібно святкувати День Європи.
Також Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Президента України Володимира Зеленського відзначити це свято 9 травня в Україні.