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Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн у Києві на День Європи

9 травня 2023 14:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський зустрівся із фон дер Ляєн у Києві на День Європи
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн у Києві. Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Володимир Зеленський зустрівся із Урсулою фон дер Ляєн. Вони зустрілися у Києві, який уперше святкує День Європи разом із усім Європейським Союзом.

Про це глава держави повідомив на своїй офіційній Facebook-сторінці.

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Зустріч із головою Єврокомісії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський наголосив, що ця зустріч відбувається у День Європи, який Україна відтепер святкуватиме разом із європейськими партнерами.

"Сьогодні ми зустрічаємось у Києві в цей особливий день, тому що Київ — це ідеальне місце, щоб святкувати День Європи", — заявив Президент України.

Україна — за Європу

У коментарі до нинішнього свята Володимир Зеленський наголосив, що Україна нині є невід’ємною частиною Європи.

"Щодня хоробрий народ України захищає саме ті цінності, які є основою Європейського Союзу", — пояснив Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Урсула фон дер Ляєн знову прибула до України.

За словами президентки Єврокомісії, вона рада знову побувати у Києві. На її думку, це саме те місце, де потрібно святкувати День Європи.

Також Урсула фон дер Ляєн привітала рішення Президента України Володимира Зеленського відзначити це свято 9 травня в Україні.

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