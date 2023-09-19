Зеленский заявил, что Россия использует цены на продовольствие как оружие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 19 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия использует цены на продовольствие как оружие.

Об этом Владимир Зеленский сказал на Генассамблее ООН.

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Дефицит продовольствия на мировом рынке

"С начала полномасштабной агрессии, Россия заблокировала наши черноморские и азовские морские порты. Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ее ракет и беспилотников. Россия пытается использовать дефицит продовольствия на мировом рынке как оружие в обмен на признание оккупации некоторых — если не всех — захваченных территорий. Россия использует цены на продовольствие как оружие", — подчеркнул Президент Украины.

По его словам, Украина запустила временный экспортный коридор в Черном море и работает над сохранением сухопутных маршрутов. Зеленский подчеркнул, что тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер.

"Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", — добавил глава государства.

Напомним, 18 сентября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Глава государства сразу из аэропорта поехал к бойцам ВСУ, которые проходят в Америке лечение и реабилитацию.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден сегодня, 19 сентября, выступал на Генассамблее ООН. Он призвал мировых лидеров не допустить уменьшения поддержки Украины, ведь Россия рассчитывает на то, что страны устанут от продолжительного конфликта. По словам Байдена, ответственность за войну лежит на плечах РФ.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир сейчас находится на пороге ядерной войны.