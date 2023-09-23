Зеленський впевнений, що всі домовленості з США будуть виконані

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість у тому, що домовленості з президентом США Джо Байденом будуть виконані. За його словами, чим швидше, тим більше вдасться зберегти життів.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

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"Я вважаю, що більшість того, що ми вчора обговорювали з Байденом, ми зможемо досягти домовленостей і буде виконано", — зазначив Президент.

Він наголосив, що це лише питання часу.

"Не все залежить від України, є різні процеси. Але чим швидше, тим менше людей втратимо", — додав Зеленський.

Президент України в Канаді

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала новий пакет оборонної підтримки. Також канадський уряд ухвалив рішення закупити для України партію ракет для систем ППО.

Також ми повідомляли, що Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.

Додамо, що в п'ятницю, 22 вересня, український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.