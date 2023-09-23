Україна отримала від Канади новий пакет оборонної підтримки, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала новий пакет оборонної підтримки. Також канадський уряд ухвалив рішення закупити для України партію ракет для систем ППО.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Ми отримали новий пакет оборонної підтримки — бойові бронемашини та броньовані машини для евакуації", — зазначив Президент.

За його словами, під час зустрічі з Трюдо обговорили посилення українського повітряного щита. Канада приєднається до підготовки пілотів для літаків F-16.

"Підписано оновлену Угоду про вільну торгівлю. Це стане базою для відбудови України. Канада — один із найбільших наших донорів, це дуже важливо. І я вдячний за готовність продовжити таку підтримку. Обговорили також різні аспекти нашої Формули миру. Серед іншого те, що стосується справедливості — засудження Росії за агресію та компенсації всіх завданих нею збитків", — наголосив Зеленський.

Український лідер також подякував Канаді за підтримку роботи нашої країни з метою організації Глобального саміту миру.

"Дякую Джастіну за рішення його уряду закупити для потреб України нову партію ракет для систем ППО. Це дуже своєчасно з огляду на щоденні російські удари ракетами та іранськими "шахедами" по наших містах, нашій цивільній інфраструктурі", — додав Зеленський.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 вересня, український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.