Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Канади. Під час промови український лідер подякував країні за підтримку та допомогу у війні проти Росії.

Відповідне відео Володимир Зеленський оприлюднив у Telegram.

Читайте також:

Виступ Зеленського перед парламентом Канади

"Україна й Канада однакові — ми стоїмо та боремося за життя. Україна, а не геноцид вийде переможцем із цієї війни. Люди будуть переможцями, а не Кремль. Свобода буде переможцем. Справедливість буде переможцем", — зазначив Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Під час виступу він згадав про спільну історію України та Канади, додавши, що остання завжди підтримувала першу.

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент подякував країні за допомогу в війні проти Росії, навчання українських військових, підтримку на шляху до НАТО та введені санкції проти РФ.

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

"І понад усе я хочу подякувати Канаді за суто людське – за те, що ви допомагаєте українцям почуватися як удома, коли вони тут, у Канаді. Дякую вам. Це не просто спадок історії. Це спадок характерів", — додав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська з візитом у Канаді. Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України та Перша леді в Канаді

Нагадаємо, що в п'ятницю, 22 вересня, український лідер Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Основну увагу приділили оборонним потребам України.

Також ми писали, що Зеленський та перша леді в Оттаві зустрілися з генерал-губернатором Канади Мері Саймон та її чоловіком Вітом Фрейзером. Глава держави подякував Канаді за підтримку нашої країни.

Додамо, що Канада запровадила ще понад 60 санкцій проти Росії. Так під обмеження потрапили організації, університети та окремі особи.