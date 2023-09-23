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Зеленский уверен, что все договоренности с США будут исполнены

23 сентября 2023 02:38
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Инна Буряк
редактор
Зеленский уверен, что все договоренности с США будут исполнены
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что договоренности с президентом США Джо Байденом будут исполнены. По его словам, чем быстрее, тем больше удастся сберечь жизней.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве.

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"Я считаю, что большинство того, что мы вчера обсуждали с Байденом, мы сможем достичь договоренностей и будет выполнено", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что это только вопрос времени.

"Не все зависит от Украины, есть разные процессы. Но чем быстрее, тем меньше людей потеряем", — добавил Зеленский.

Президент Украины в Канаде

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила новый пакет оборонной поддержки. Также канадское правительство приняло решение закупить для Украины партию ракет для систем ПВО.

Также мы сообщали, что Зеленский выступил перед парламентом Канады. Во время речи украинский лидер поблагодарил страну за поддержку и помощь в войне против России.

Добавим, что в пятницу, 22 сентября, украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Основное внимание было уделено оборонным потребностям Украины.

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