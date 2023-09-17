Зеленський виступить перед сенаторами під час візиту до США, — CNN

Президент України Володимир Зеленський у Конгресі США у 2022 році. Фото: AP

Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами. Це він планує зробити під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що виступ відбудеться о 10:00 за східним часом під час загального засідання сенаторів.

"Візит відбуватиметься в той час, коли Конгрес розглядає запит Білого дому про надання додаткової допомоги Україні, але його прийняття залишається під питанням, оскільки в Республіканській партії існують значні розбіжності щодо цього питання. Зеленський виступив на спільному засіданні в грудні минулого року, але опозиція до фінансування України зросла, зокрема, всередині Республіканської партії в Палаті представників", — зазначають журналісти видання.

Що відомо про візит Зеленського

Президент України готується відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку найближчим часом і, можливо, проведе зустріч із американським президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна.