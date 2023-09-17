Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський виступить перед сенаторами під час візиту до США, — CNN arrow

Зеленський виступить перед сенаторами під час візиту до США, — CNN

17 вересня 2023 21:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський виступить перед сенаторами під час візиту до США, — CNN
Президент України Володимир Зеленський у Конгресі США у 2022 році. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами. Це він планує зробити під час свого візиту на Капітолійський пагорб 21 вересня.

Про це пише CNN.

Читайте також:

Виступ глави держави в США

Зазначається, що виступ відбудеться о 10:00 за східним часом під час загального засідання сенаторів. 

"Візит відбуватиметься в той час, коли Конгрес розглядає запит Білого дому про надання додаткової допомоги Україні, але його прийняття залишається під питанням, оскільки в Республіканській партії існують значні розбіжності щодо цього питання. Зеленський виступив на спільному засіданні в грудні минулого року, але опозиція до фінансування України зросла, зокрема, всередині Республіканської партії в Палаті представників", — зазначають журналісти видання.

Що відомо про візит Зеленського

Президент України готується відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку найближчим часом і, можливо, проведе зустріч із американським президентом Джо Байденом.

Нагадаємо, через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз