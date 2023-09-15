Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку: що обговорюватимуть arrow

Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку: що обговорюватимуть

15 вересня 2023 13:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку: що обговорюватимуть
Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Дуди

Президенти обговорять безліч тем, однак одна з найважливіших — імпорт українського зерна. За словами Дуди, Польща не зацікавлена у продажі українського зерна на польському ринку і він хоче, аби Україна зрозуміла їхню позицію. 

"Ми повинні відстоювати свої інтереси. … Те, що українське зерно продається в Польщі, це абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок і ми це робимо, намагаючись допомогти Україні", — сказав польський глава держави. 

скріншот

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн —  членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї. 

Також ми писали,що Україна попередила Польщу та Європейський Союз про можливий судовий розгляд, якщо вони продовжать обмеження на експорт агропродукції після 15 вересня. Україна розгляне питання звернення до Світової організації торгівлі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз