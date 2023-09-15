Зеленський і Дуда зустрінуться в Нью-Йорку: що обговорюватимуть

Володимир Зеленський і Анджей Дуда. Фото: ОП

Через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна.

Про це повідомила канцелярія польського президента.

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Президенти обговорять безліч тем, однак одна з найважливіших — імпорт українського зерна. За словами Дуди, Польща не зацікавлена у продажі українського зерна на польському ринку і він хоче, аби Україна зрозуміла їхню позицію.

"Ми повинні відстоювати свої інтереси. … Те, що українське зерно продається в Польщі, це абсолютно не в наших інтересах, це не в інтересах наших аграріїв. Ми повинні захищати свій ринок і ми це робимо, намагаючись допомогти Україні", — сказав польський глава держави.

Нагадаємо, більшість країн ЄС проти продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Посли 22 з 27 країн — членів ЄС критично або скептично ставляться до цієї ідеї.

Також ми писали,що Україна попередила Польщу та Європейський Союз про можливий судовий розгляд, якщо вони продовжать обмеження на експорт агропродукції після 15 вересня. Україна розгляне питання звернення до Світової організації торгівлі.