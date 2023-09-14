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Зеленський зустрінеться з Байденом наступного тижня, — ЗМІ

14 вересня 2023 21:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський зустрінеться з Байденом наступного тижня, — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque/Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський готується відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку найближчим часом і, можливо, проведе зустріч із американським президентом Джо Байденом. Місце передбачуваної зустрічі між двома лідерами залишається невідомим, і Білий дім поки що не підтвердив деталі зустрічі.

Про це пише NBC.

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Зустріч Зеленського та Байдена

Минулого місяця під час саміту НАТО у Вільнюсі, Байден та Зеленський обговорювали питання співпраці.

"Я впевнений, що питання про членство України в НАТО стане зрозумілішим. Ми всі йдемо до спільної мети. Головне — впевнено пройти наступні етапи", зазначив Байден.

Варто зазначити, що нещодавно голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен відвідав Київ. Під час свого візиту він зустрівся із Зеленським та іншими ключовими постатями української політики. За його словами, головною метою поїздки було підтвердження непохитної позиції США щодо підтримки суверенітету та демократичних цінностей України, особливо у світлі проблем з Росією.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Глава держави вірить в успіх цих переговорів.

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