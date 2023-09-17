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Зеленский выступит перед сенаторами во время визита в США, —CNN

17 сентября 2023 21:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский выступит перед сенаторами во время визита в США, —CNN
Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США в 2022 году. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед американскими сенаторами. Это он планирует сделать во время визита на Капитолийский холм 21 сентября.

Об этом пишет CNN.

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Выступление состоится в 10:00 по восточному времени во время общего заседания сенаторов.

"Визит будет проходить в то время, когда Конгресс рассматривает запрос Белого дома о предоставлении дополнительной помощи Украине, но его принятие остается под вопросом, поскольку у Республиканской партии существуют значительные разногласия по этому вопросу. Зеленский выступил на совместном заседании в декабре прошлого года, но оппозиция к финансировании Украины выросло, в частности, внутри Республиканской партии в Палате представителей", — отмечают журналисты издания.

Что известно о визите Зеленского

Президент Украины готовится посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке в ближайшее время и, возможно, проведет встречу с американским президентом Джо Байденом.

Напомним, через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретятся в Нью-Йорке, чтобы обсудить импорт украинского зерна.

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