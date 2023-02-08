Зеленский встретится с Макроном в Париже

Зеленский отправится в Париж для встречи с Макроном, — СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж. Там он встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Об этом пишет издание BFMTV.
-
Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года
-
В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены
-
Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто
-
В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка
-
Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция
-
Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"
-
Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"
-
Эрдоган заявил, что к такому землетрясению невозможно было подготовиться: количество жертв превысило 16 тысяч
-
"Почти год, как в нашу страну пришел враг": Роман Зозуля обратился к украинцам
-
Украинцы потребляют много электроэнергии: Укрэнерго объяснил ситуацию со светом
Подробности
Французский телеканал со ссылкой на информацию Елисейского дворца сообщил, что Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского и Олафа Шольца в среду вечером.
Три лидера встретятся во время ужина в президентском дворце, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.
Немецкое агентство DPA также сообщило, что политики встретятся в среду.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.