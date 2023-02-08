Зеленский встретится с Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж. Там он встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет издание BFMTV.

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Французский телеканал со ссылкой на информацию Елисейского дворца сообщил, что Эммануэль Макрон примет Владимира Зеленского и Олафа Шольца в среду вечером.

Три лидера встретятся во время ужина в президентском дворце, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом.

Немецкое агентство DPA также сообщило, что политики встретятся в среду.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британский народ и отдельно Риши Сунака за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию будут приняты важные в военном плане решения. Также он напомнил об отправке танков Украине.