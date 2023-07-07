Зеленський відвідає Словаччину: мета візиту

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський відвідає Словаччину. Там український лідер планує зустрітися з низкою політиків та обговорити важливі питання, що стосуються, зокрема, членства України у НАТО та ЄС, а також Формули Миру.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також:

Зеленський відвідає Словаччину

Повідомляється, що у столиці Словаччини Братиславі Зеленський зустрінеться з низкою політиків.

"Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом", — йдеться у повідомленні.

Глава держави, як зазначається, обговорить з партнерами оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формулу Миру, двостороннє співробітництво, а також енергетичну безпеку.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Закордонні візити Зеленського

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО 6 липня Зеленський відвідав Болгарію. Там він підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Після Болгарії Зеленський прибув до Чехії. У межах робочої поїздки 7 липня між українською та чеською сторонами було підписано меморандум про військово-технічну співпрацю.