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Зеленський відвідає Словаччину: мета візиту

7 липня 2023 14:20
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Козюк Тетяна
редактор
Зеленський відвідає Словаччину: мета візиту
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський відвідає Словаччину. Там український лідер планує зустрітися з низкою політиків та обговорити важливі питання, що стосуються, зокрема, членства України у НАТО та ЄС, а також Формули Миру. 

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Повідомляється, що у столиці Словаччини Братиславі Зеленський зустрінеться з низкою політиків. 

"Важливі зустрічі в Братиславі з Президентом Зузаною Чапутовою, Премʼєр-міністром Людовітом Одором, Головою Національної Ради Борисом Колларом", — йдеться у повідомленні. 

Глава держави, як зазначається, обговорить з партнерами оборонну підтримку та євроатлантичну інтеграцію України, саміт НАТО та Формулу Миру, двостороннє співробітництво, а також енергетичну безпеку. 

 

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Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Закордонні візити Зеленського 

Нагадаємо, що напередодні саміту НАТО 6 липня Зеленський відвідав Болгарію. Там він підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Після Болгарії Зеленський прибув до Чехії. У межах робочої поїздки 7 липня між українською та чеською сторонами було підписано меморандум про військово-технічну співпрацю. 

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