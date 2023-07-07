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Україна та Чехія підписали меморандум про військово-технічну співпрацю

7 липня 2023 13:14
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна та Чехія підписали меморандум про військово-технічну співпрацю
Підписання меморандуму українською та чеською сторонами. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Президент України Володимир Зеленський 6 липня приїхав з офіційним візитом до Чехії. У межах робочої поїздки 7 липня між українською та чеською сторонами було підписано меморандум про військово-технічну співпрацю. 

Про це повідомляє Офіс Президента України.

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Меморандум про співпрацю

Повідомляється, що меморандум підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін і перший заступник міністра оборони Чеської Республіки Франтішек Шульц.

"Метою цього Меморандуму є підтримка військово-технічної співпраці, докладання спільних зусиль до підтримки проектів із виробництва озброєнь і боєприпасів та інших проектів оборонної промисловості, що їх реалізують оборонні компанії в Україні та Чеській Республіці шляхом різних форм партнерства", — йдеться про мету меморандуму. 

Також зазначається, що найближчим часом до України прибуде делегація Чехії. Мета поїздки — розвиток домовленостей, які досягнула українська та чеська сторони. 

 

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Процес підписання меморандуму у Чехії. Фото: ОП

Нагадаємо, у ході зустрічі із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою глава української держави наголосив на важливості далекобійної зброї і пояснив, для чого вона потрібна Україні. 

Додамо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та 100 тисяч одиниць амуніції. Також країна візьме участь у навчанні українських пілотів на F-16.

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