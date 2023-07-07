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Зеленский посетит Словакию: цель визита

7 июля 2023 14:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский посетит Словакию: цель визита
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Словакию. Там украинский лидер планирует встретиться с рядом политиков и обсудить важные вопросы, в частности, членства Украины в НАТО и ЕС, а также Формулы Мира.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский посетит Словакию

Сообщается, что в столице Словакии Братиславе Зеленский встретится с рядом политиков.

"Важны встречи в Братиславе с Президентом Зузаной Чапутовой, Премьер-министром Людовитом Одором, Главой Национального Совета Борисом Колларом", — говорится в сообщении.

Глава государства обсудит с партнерами оборонную поддержку и евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО и Формулу Мира, двустороннее сотрудничество, а также энергетическую безопасность.

 

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Сообщение Зеленского. Фото: скриншот

Заграничные визиты Зеленского

Напомним, что в преддверии саммита НАТО 6 июля Зеленский посетил Болгарию. Там он подписал с премьером страны Николаем Денковым Совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины.

После Болгарии Зеленский прибыл в Чехию. В рамках рабочей поездки 7 июля между украинской и чешской сторонами был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве.

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