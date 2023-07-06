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Болгарія та Україна підписали декларацію щодо членства в НАТО

6 липня 2023 17:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Болгарія та Україна підписали декларацію щодо членства в НАТО
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Болгарії Ніколай Денков. Фото: REUTERS/Spasiyana Sergieva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 липня, Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Болгарії. Він підписав з прем'єром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква

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Декларація щодо членства України в НАТО

Жовква розповів, що Болгарія стала 22-ю державою, з якою було формалізовано підтримку членства України в Альянсі. За його словами, документ засвідчує, що країна підтримує вступ України до НАТО, щойно це дозволять умови. 

"Болгарські партнери також визнають, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити достатній рівень безпеки як для України, так і для всієї євроатлантичної сім'ї. Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО, а також повністю підтримує Раду Україна-НАТО", — повідомив Жовква.

За його словами, ця декларація закріплює готовність Болгарії продовжувати надавати політичну і матеріальну підтримку Україні. До того ж країна разом з міжнародними організаціями, союзниками та партнерами підтверджує готовність брати участь у повоєнному відновленні та відбудові України. 

"До Вільнюського Саміту НАТО залишаються лічені дні. Але робота триває — працюємо з партнерами одночасно на кількох треках для забезпечення максимальної результативності саміту. Нагадаю, у Вільнюсі Україна прагне отримати чітке запрошення до членства в НАТО й розраховує на підтримку усіх партнерів", — додав Жовква.

Зеленский в Болгарии
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр Болгарії Ніколай Денков. Фото: facebook.com/igor.zhovkva
Пост
Допис Жовква. Фото: скриншот 

Нагадаємо, український Президент Володимир Зеленський приїде на саміт НАТО до Вільнюса лише за однієї умови: якщо Україна матиме позитивний результат.

Також ми писали, що сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію. Під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Ніколаєм Денковим було підписано меморандум про співпрацю в галузі енергетики. 

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