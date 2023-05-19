Зеленский посетит саммит Лиги арабских государств, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Janis Laizans

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили арабские дипломаты, передает CNN.

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Саммит Лиги арабских государств состоится в пятницу, 19 мая.

Издание обратилось за подтверждением информации в Офис Президента Владимира Зеленского.

По словам дипломата, который говорил на условиях анонимности, украинский лидер направляется в Японию для участия в саммите "Большой семерки".

Чиновники отказались сообщить, когда именно Зеленский прибудет в Хиросиму или подробно рассказать о его поездке.

Напомним, сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите "Большой семерки" в Японии. Он прилетит в Хиросиму на военном самолете Вооруженных сил США.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении 13-15 мая совершал рабочие поездки в разные страны. За эти три дня наше государство становится сильнее.