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Зеленський відповів, чи буде Україна відновлювати Каховську ГЕС

27 серпня 2023 23:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський відповів, чи буде Україна відновлювати Каховську ГЕС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив плани України щодо відновлення Каховської ГЕС, пошкодженої після обстрілу російських сил на початку літа. Глава держави наголосив на необхідності цієї ініціативи у світлі актуальності водних ресурсів для населення.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

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Зеленський згадав поточні проєкти та спроби розв'язання проблеми, але наголосив, що відновлення греблі є довгостроковою метою для забезпечення регіону водою.

"Відновити ми маємо Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків — нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми маємо це зробити, бо потрібна вода для людей, бо не буде там життя без цієї води", сказав він.

Крім того, Президент України наголосив на важливості реконструкції Каховської дамби, особливо з огляду на поточні проблеми з водопостачанням у регіонах, таких як Кривий Ріг, Дніпровський район та Марганець.

"Кривий Ріг, Дніпровський район і Марганець стоять перед актуальними викликами. Хоча ми розробляємо поточні методи рішення, вони не є довгостроковими. Саме з цієї причини нам необхідно відновлювати об'єкти на зразок греблі", — додав він.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що після завершення військових дій Україна стане магнітом для закордонних інвестицій. Він наголосив, що вважає за можливе створення відкритої та прозорої держави після завершення конфлікту.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський запропонував розглянути ідею про те, щоб під час воєнного стану корупція вважалася за державну зраду. Зеленський підкреслив, що хоча такий суворий захід не може застосовуватися постійно, в умовах війни він може стати ефективним засобом проти свавілля серед державних службовців.

 

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