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Зеленский рассказал, получит ли Украина инвестиции для восстановления после войны

27 августа 2023 21:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский рассказал, получит ли Украина инвестиции для восстановления после войны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что после завершения военных действий Украина станет магнитом для зарубежных инвестиций. Он подчеркнул, что считает возможным создание открытого и прозрачного государства после завершения конфликта.

Об этом Президент Украины рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

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Зеленский также акцентировал внимание на необходимости сохранения единства общества в борьбе против общего врага. Он признал, что у людей есть естественное чувство усталости, но подчеркнул важность принятия решительных мер против коррупции. 

"После достижения победы, я убежден, что Украина получит значительные средства. Ожидается экономическая поддержка не только от Европейского Союза и США, но и от наших друзей. В нашу экономику потекут инвестиции. Мы общаемся с многими странами с разных континентов — великими и сильными нациями, которые, хотя и не являются членами крупных союзов, поддерживают нас, пусть и не всегда открыто. Эти государства готовы вкладывать в основные сектора украинской экономики, такие как энергетика", — сказал украинский лидер.

В то же время Зеленский уточнил, что подарки никто не сделает Украине. Сейчас есть определенные шаги по реструктуризации долгов страны.

"50 млрд — это от Евросоюза. Но это не все деньги, которые дадут, потому что безусловно этих денег не хватит. Но подарков не будет и нужно с этим жить. Поэтому даже 50 млрд — это много для нас", — добавил он.

По его мнению, главная задача — это обеспечение мира и восстановление контроля над оккупированными территориями, как на военном, так и на политическом фронтах.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.

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