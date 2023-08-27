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Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на законодательном уровне

27 августа 2023 19:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский предложил приравнять коррупцию к госизмене на законодательном уровне
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

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Зеленский заявил, что стремится к созданию демократического общества, и для этого нужно внедрять системные меры, а не реагировать на отдельные случаи. 

По словам украинского лидера, такой закон будет действовать как сильное сдерживающее средство, предотвращая неправомерное обогащение чиновников.

"Я поставил задачу законодательно относительно приравнивания коррупции к государственной измене на военное время. Я понимаю, что такое оружие не может действовать постоянно в обществе, но, думаю, на военное время — это поможет. Поддержит ли это законодатель, я не знаю, но я точно предложу, потому что мы развиваем демократическое общество", — сказал он. 

Однако президент также уточнил, что это не означает применение экстремальных мер, например, расстрелов. Главное — пресечение коррупционных действий. Теперь же решение о принятии или отклонении данного законопроекта будет на парламенте.


Напомним, что в Одессе вынесли приговор бывшему ревизору. Сотрудница Госаудитслужбы была задержана при получении взятки за свои услуги.

Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала военных чиновников, которые "помогали" уклонистам избегать призыва и сбежать за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 10 тысяч долларов с одного человека.

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