Зеленский ответил, будет ли Украина восстанавливать Каховскую ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал планы Украины по восстановлению Каховской ГЭС, поврежденной после обстрела российских сил в начале лета. Глава государства подчеркнул необходимость этой инициативы в свете актуальности водных ресурсов для населения.

Об этом Зеленский рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

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Восстановление Каховской ГЭС

Зеленский упомянул текущие проекты и попытки решения проблемы, но подчеркнул, что восстановление дамбы является долгосрочной целью для обеспечения региона водой.

"Восстановить мы должны Каховскую дамбу. Если не будет подарков — нам надо будет с вами найти миллиард-полтора, я не знаю точную сумму. Но мы должны это сделать, потому что нужна вода для людей, потому что не будет там жизни без этой воды", — сказал он.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул важность реконструкции Каховской дамбы, особенно учитывая текущие проблемы с водоснабжением в таких регионах, как Кривой Рог, Днепровский район и Марганец.

"Кривой Рог, Днепровский район и Марганец стоят перед актуальными вызовами. Хотя мы разрабатываем текущие методы решения, они не являются долгосрочными. Именно по этой причине нам необходимо восстанавливать объекты вроде дамбы", — добавил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что после завершения военных действий Украина станет магнитом для зарубежных инвестиций. Он подчеркнул, что считает возможным создание открытого и прозрачного государства после завершения конфликта.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский предложил рассмотреть идею о том, чтобы во время военного положения коррупция считалась государственной изменой. Зеленский подчеркнул, что хотя такая строгая мера не может применяться постоянно, в условиях войны она может стать эффективным средством против беспредела среди государственных служащих.