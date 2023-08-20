Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про домовленість з Нідерландами щодо винищувачів F-16. Тобто, можливо, незабаром винищувачі будуть в українському небі.
Про це Зеленський повідомив у соцмережах.
Що сказав Зеленський на тему домовленості F-16 для України
За словами українського лідера, разом із Марком Рютте він дійшов проривної домовленості щодо винищувачів F-16.
Також Зеленський зазначив, що винищувачі будуть на українському небі. При цьому він подякував Нідерландам і Марку Рютте.
"F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую всім, хто допомагає", — сказав Президент України.
Також Зеленський зазначив, що авіаційна техніка, яку Україна застосовує, щоб гарантувати безпеку українських населених пунктів від російських терористів.
При цьому він уточнив, що під час переговорів з Марком Рютте було досягнуто угоди про постачання Україні 42 винищувачів F-16 після навчання наших льотчиків та технічного персоналу. І це лише перший етап.
Нагадаємо, що у неділю, 20 серпня, Президент України Володимир Зеленський прибув із дружиною Оленою до Нідерландів. Український лідер проведе зустріч із Марком Рютте та обговорить важливі для України питання.
Також ми повідомляли, що у суботу, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з Королем Швеції Карлом XVI Густавом та Королевою Сільвією. Лідери обговорили всебічну допомогу Україні.