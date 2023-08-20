Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16, — Зеленский

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, вскоре, истребители будут в украинском небе.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам украинского лидера, вместе с Марком Рютте он пришел к прорывной договоренности по истребителям F-16.

Также Зеленский указал, что истребители будут в украинском небе. При этом, он поблагодарил Нидерланды и Марка Рютте.

"F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марко! Спасибо всем, кто помогает", — сказал Президент Украины.

Владимир Зеленский в Нидерландах. Фото: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в Нидерландах. Фото: Владимир Зеленский

Также Зеленский указал, что авиационная техника, которую Украина применяет, чтобы обеспечивать безопасность украинских населенных пунктов от российских террористов.

При этом, он уточнил, что в ходе переговоров с Марком Рютте было достигнуто соглашение о поставке Украине 42 истребителей F-16 после обучения наших летчиков и технического персонала. И это лишь первый этап.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с женой Еленой в Нидерланды. Украинский лидер проведет встречу с Марком Рютте и обсудит важные для Украины вопросы.

Также мы сообщали, что в субботу, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией. Лидеры обсудили всестороннюю помощь Украине.