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Зеленский с женой прибыли в Нидерланды: что будут обсуждать с лидерами страны

20 августа 2023 13:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Зеленский с женой прибыли в Нидерланды: что будут обсуждать с лидерами страны
Президент Владимир Зеленский с женой Еленой. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 20 августа, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с женой Еленой в Нидерланды. Украинский лидер проведет встречу с Марком Рютте и обсудит важные для Украины вопросы.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

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По словам Президента Украины, главный вопрос, который будет обсуждаться, — это истребители F-16. Они могут защитить украинцев от российского террора.

Также важным моментом является предстоящий Глобальный саммит мира и Формула мира, а также необходимость привлечь к ответу страну, поддерживающую терроризм. 

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, что в субботу, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Королем Швеции Карлом XVI Густавом и Королевой Сильвией. Лидеры обсудили всестороннюю помощь Украине.

Также мы сообщали, что 18 августа Нидерланды и Дания подтвердили одобрение Соединенных Штатов Америки на передачу Украине истребителей F-16. Это произойдет после окончания учений украинских пилотов.

 

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