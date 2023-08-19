Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90 arrow

Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90

19 серпня 2023 17:58
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні. Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки "Гріпен".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах. 

Читайте також:

Спільне виробництво Швеції та України CV90

За слова глави держави, він разом з президентом Швеції деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, локалізації виробництва, ремонтів.

"Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилась якомога швидше. Наші воїни дуже хвалять CV90 та вдячні не лише за те, що завдяки цим машинам хлопці рухаються вперед, а й за те, що CV90 допомагають рятувати життя. Життя — це найцінніше", — наголосив Зеленський. 

Він додав, що в ході переговорів також звучала тема про шведські літаки "Гріпен", які значно допоможуть захистити Україну. Навчання наших пілотів на "Гріпенах" уже розпочались.

Також Україна отримає 13 пакет шведської військової допомоги. В цей пакет, зокрема, входять:

  • боєприпаси для ППО й бойових машин,
  • запасні частини для бронетехніки,
  • обладнання для розмінування.

"Для мене велика честь бути сьогодні у Швеції, щоб особисто подякувати шведському народу, вашій державі, вашому лідерству, Прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону, вашій команді за життєво важливу підтримку України та наших людей", — підкреслив Президент.

Нагадаємо, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це будуть широкі переговори. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз