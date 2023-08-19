Україна та Швеція деталізували домовленості про спільне виробництво CV90

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна та Швеція деталізували домовленість про спільне виробництво сучасних броньованих машин піхоти CV-90 в Україні. Говорили й про іншу сильну шведську машину — літаки "Гріпен".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

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За слова глави держави, він разом з президентом Швеції деталізували домовленість щодо спільного виробництва бойових машин CV90 в Україні, локалізації виробництва, ремонтів.

"Зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV90 з’явилась якомога швидше. Наші воїни дуже хвалять CV90 та вдячні не лише за те, що завдяки цим машинам хлопці рухаються вперед, а й за те, що CV90 допомагають рятувати життя. Життя — це найцінніше", — наголосив Зеленський.

Він додав, що в ході переговорів також звучала тема про шведські літаки "Гріпен", які значно допоможуть захистити Україну. Навчання наших пілотів на "Гріпенах" уже розпочались.

Також Україна отримає 13 пакет шведської військової допомоги. В цей пакет, зокрема, входять:

боєприпаси для ППО й бойових машин,

запасні частини для бронетехніки,

обладнання для розмінування.

"Для мене велика честь бути сьогодні у Швеції, щоб особисто подякувати шведському народу, вашій державі, вашому лідерству, Прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону, вашій команді за життєво важливу підтримку України та наших людей", — підкреслив Президент.

Нагадаємо, 19 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською здійснив робочий візит до Швеції. Глава держави розповів, що це будуть широкі переговори.