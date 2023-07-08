Зеленський та прем'єр Нідерландів зафіксували терміни навчання пілотів на F-16
Перебуваючи з офіційним візитом у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Вони зафіксували терміни початку навчання пілотів на винищувачах F-16.
Про це йдеться на сайті Президента.
Розмова Зеленського та Рютте
"Глава Української держави висловив підтримку співрозмовнику в непростий політичний момент. Президент подякував команді Прем’єр-міністра й усьому народу Нідерландів за непорушність принципової позиції щодо російського вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував Рютте за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом українського народу.
Вони також обговорили питання оборонної співпраці та зафіксували терміни початку навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.
Зеленський та Рютте скоординували позиції напередодні саміту НАТО. До того ж вони приділили увагу підготовці до Глобального саміту миру та реалізації формули миру України.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав у Туреччині молебень за вбитими на війні українцями. Потім він провів переговори із Вселенським патріархом Варфоломієм.
Також ми писали, що у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.
Додамо, Володимир Зеленський різко відреагував на прихильників Росії на Заході. За його словами, підтримка дій окупантів РФ зараз рівнозначна протерористичній позиції, адже загарбники продовжують вбивати цивільних людей.