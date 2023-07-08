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Зеленський та прем'єр Нідерландів зафіксували терміни навчання пілотів на F-16

8 липня 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський та прем'єр Нідерландів зафіксували терміни навчання пілотів на F-16
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Перебуваючи з офіційним візитом у Туреччині, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте. Вони зафіксували терміни початку навчання пілотів на винищувачах F-16.

Про це йдеться на сайті Президента.

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Розмова Зеленського та Рютте

"Глава Української держави висловив підтримку співрозмовнику в непростий політичний момент. Президент подякував команді Прем’єр-міністра й усьому народу Нідерландів за непорушність принципової позиції щодо російського вторгнення в Україну", — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував Рютте за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом українського народу.

Вони також обговорили питання оборонної співпраці та зафіксували терміни початку навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Зеленський та Рютте скоординували позиції напередодні саміту НАТО. До того ж вони приділили увагу підготовці до Глобального саміту миру та реалізації формули миру України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відвідав у Туреччині молебень за вбитими на війні українцями. Потім він провів переговори із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Також ми писали, що у 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Додамо, Володимир Зеленський різко відреагував на прихильників Росії на Заході. За його словами, підтримка дій окупантів РФ зараз рівнозначна протерористичній позиції, адже загарбники продовжують вбивати цивільних людей.

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