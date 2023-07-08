Зеленский и премьер Нидерландов зафиксировали сроки обучения пилотов на F-16
Находясь с официальным визитом в Турции, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Они зафиксировали сроки начала обучения пилотов на истребителях F-16.
Об этом говорится на сайте Президента.
Разговор Зеленского и Рютте
"Глава Украинского государства выразил поддержку собеседнику в непростой политический момент. Президент поблагодарил команду Премьер-министра и весь народ Нидерландов за нерушимость принципиальной позиции относительно российского вторжения в Украину", — говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил Рютте за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом украинского народа.
Они также обсудили вопросы оборонного сотрудничества и зафиксировали сроки начала обучения для украинских пилотов на истребителях F-16.
Зеленский и Рютте скоординировали позиции накануне саммита НАТО. К тому же они уделили внимание подготовке к Глобальному саммиту мира и реализации формулы мира Украины.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Турции молебен за убитыми на войне украинцами. Затем он провел переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Также мы писали, что в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.
Добавим, Владимир Зеленский резко отреагировал на сторонников России на Западе. По его словам, поддержка действий оккупантов РФ сейчас равнозначна протеррористической позиции, ведь захватчики продолжают убивать мирных людей.