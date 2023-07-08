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Зеленский и премьер Нидерландов зафиксировали сроки обучения пилотов на F-16

8 июля 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и премьер Нидерландов зафиксировали сроки обучения пилотов на F-16
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Находясь с официальным визитом в Турции, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте. Они зафиксировали сроки начала обучения пилотов на истребителях F-16.

Об этом говорится на сайте Президента.

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Разговор Зеленского и Рютте

"Глава Украинского государства выразил поддержку собеседнику в непростой политический момент. Президент поблагодарил команду Премьер-министра и весь народ Нидерландов за нерушимость принципиальной позиции относительно российского вторжения в Украину", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Рютте за признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом украинского народа.

Они также обсудили вопросы оборонного сотрудничества и зафиксировали сроки начала обучения для украинских пилотов на истребителях F-16.

Зеленский и Рютте скоординировали позиции накануне саммита НАТО. К тому же они уделили внимание подготовке к Глобальному саммиту мира и реализации формулы мира Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский посетил в Турции молебен за убитыми на войне украинцами. Затем он провел переговоры со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также мы писали, что в 500-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину Президент Владимир Зеленский посетил остров Змеиный. Украинский лидер поблагодарил каждого, кто воюет в Черном море.

Добавим, Владимир Зеленский резко отреагировал на сторонников России на Западе. По его словам, поддержка действий оккупантов РФ сейчас равнозначна протеррористической позиции, ведь захватчики продолжают убивать мирных людей.

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