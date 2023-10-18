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Зеленский и Макрон обсудили укрепление дальнобойных возможностей Украины

18 октября 2023 18:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский и Макрон обсудили укрепление дальнобойных возможностей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 октября, украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили укрепление дальнобойных возможностей Украины.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

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Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит военную помощь со стороны Франции. Стороны сосредоточились на дальнейших шагах по укреплению противовоздушной обороны, дальнобойных и военно-морских способностей Украины.

"Обсудили черноморский зерновой коридор и пути его защиты, а также следующие раунды переговоров по Формуле мира", — рассказал Зеленский.

Они также обсудили ситуацию Ближнего Востока и отметили, что гражданское население должно быть защищено и что дальнейшая эскалация в регионе неприемлема.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Украинский лидер поблагодарил за недавний пакет военной помощи и долгосрочную поддержку.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. По его словам, подняли важные вопросы, связанные с экспортом зерна, вторым саммитом Grain From Ukraine, украинской Формулой Мира и другими.

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