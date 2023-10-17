Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. За його словами, порушили важливі питання, пов'язані з експортом зерна, другим самітом Grain From Ukraine, українською Формулою Миру та іншими.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Про що Зеленський говорив із президентом ПАР
Зеленський зазначив, що в ході розмови з Сирілом Рамафосою обговорили важливість продовження експорту українського зерна, що "критично для глобальної продовольчої безпеки".
"Запросив ПАР до участі в другому саміті Grain From Ukraine. Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу Миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули. Не менш важливо й те, що взаємини України й Південно-Африканської Республіки відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", — написав Президент.
Він додав, що порушили питання також щодо конфлікту на Близькому Сході й можливості евакуації громадян ПАР з регіону.
Нагадаємо, що станом на 17 жовтня з портів Великої Одеси вийшло три судна, завантажені збіжжям. Ще один балкер Briza йде на вхід у напрямку Чорноморська.
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