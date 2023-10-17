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Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР: що обговорили

17 жовтня 2023 23:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР: що обговорили
Президент України Володимир Зеленський з президентом ПАР Сирілом Рамафосою у Нью-Йорку. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. За його словами, порушили важливі питання, пов'язані з експортом зерна, другим самітом Grain From Ukraine, українською Формулою Миру та іншими.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський зазначив, що в ході розмови з Сирілом Рамафосою обговорили важливість продовження експорту українського зерна, що "критично для глобальної продовольчої безпеки".

"Запросив ПАР до участі в другому саміті Grain From Ukraine. Дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу Миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо Формули. Не менш важливо й те, що взаємини України й Південно-Африканської Республіки відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", — написав Президент. 

Він додав, що порушили питання також щодо конфлікту на Близькому Сході й можливості евакуації громадян ПАР з регіону.

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що станом на 17 жовтня з портів Великої Одеси вийшло три судна, завантажені збіжжям. Ще один балкер Briza йде на вхід у напрямку Чорноморська. 

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