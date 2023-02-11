Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові. Таке рішення український лідер ухвалив на основі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Відповідний указ опубліковано на порталі Президента України.

Наказ Президента

"Утворити Чернігівську міську військову адміністрацію Чернігівського району", — йдеться в указі.

Також в указі уточнюється, що Генеральному штабу Збройних Сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації слід здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, своїм указом звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення чиновника наразі невідомі.

Варто уточнити, що з червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу – начальником логістики.