Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ
Президент України Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові. Таке рішення український лідер ухвалив на основі Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Відповідний указ опубліковано на порталі Президента України.
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Наказ Президента
"Утворити Чернігівську міську військову адміністрацію Чернігівського району", — йдеться в указі.
Також в указі уточнюється, що Генеральному штабу Збройних Сил України, Чернігівській обласній державній адміністрації слід здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані із заснуванням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього указу.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, своїм указом звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення чиновника наразі невідомі.
Варто уточнити, що з червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу – начальником логістики.